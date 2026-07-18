Milán, se propone a Lucumi, del Bolonia: la respuesta del club rossonero y su valor real

Amorim está encantado con Gila y su llegada ha sido recibida con gran entusiasmo por parte del entrenador portugués. Sin embargo, el fichaje del español no será el único para una defensa que está a punto de decir adiós a Fikayo Tomori. Inácio, del Sporting de Lisboa, sigue siendo una opción; incluso en los últimos días ha habido contactos para mantener vivo el interés.