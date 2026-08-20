Arranca la Serie A y el mercado entra en su fase final, y decisiva: de cara al debut en el campeonato y al sprint final de la campaña de fichajes, se espera a Gerry Cardinale, propietario del Milan, en Milanello. Mañana el dueño del Milan estará presente en el centro deportivo del club y, según informa Sky, su programa incluye también varias reuniones, incluso "one to one", con algunos jugadores para aclarar quién formará parte del nuevo proyecto y quién no. Habrá que seguir de cerca, sobre todo, las conversaciones con los jugadores que no entran en el proyecto técnico de Ruben Amorim y a los que el Milan intentará traspasar de aquí al 1 de septiembre, fecha de cierre del mercado de verano.





Cardinale debería seguir después al equipo el sábado en el partido de debut en el campeonato, en el campo del Torino el domingo por la noche.