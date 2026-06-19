Filippo Scotti ha rechazado la oferta de renovación del Milan y se irá como agente libre el 1 de julio. Es una decisión dura para uno de los mayores talentos de la cantera rossonera: el jugador de 2006 marcó 10 goles y dio 3 asistencias en la última Primavera.
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Milán: Scotti no renueva y se marcha; la temporada pasada marcó 10 goles con el equipo juvenil
NADA DE MILÁN EN EL FUTURO
Filippo Scotti y su agente, Enzo Raiola, han rechazado la oferta de renovación del Milan, que lo incluía en el Milan Futuro para la próxima temporada. Los plazos se alargaron demasiado y, además, el jugador, nacido en 2006, no quiere jugar en la Serie D.
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Scotti quiere jugar en categorías profesionales la próxima temporada. Lo más probable es que fiche por el Cesena de la Serie B y que luego sea cedido a un equipo de la Serie C para ganar experiencia. Lo seguro es que dejará el Milan.