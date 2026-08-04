Sobre el primer impacto con el míster y con el cuerpo técnico: "Ha sido bonito desde el primer momento. Se nota la profesionalidad del míster y de todo su cuerpo técnico: ya ha logrado grandes resultados con grandes equipos y estamos felices de tenerlo aquí con nosotros. Queremos dar mucho por él, sabemos que podemos hacer grandes cosas este año: tenemos la determinación adecuada. El final de la temporada pasada fue difícil para todos porque teníamos grandes ambiciones, pero no conseguimos llegar adonde queríamos. Este año es una nueva temporada e intentaremos hacerlo mejor"

Sobre el rol preferido en el 3-4-2-1 de Amorim: "Con que me ponga sobre el campo ya soy feliz. Todavía no hemos hablado, pero el míster ya sabe que, juegue en la posición que juegue, siempre daré el máximo. Para mí lo importante es el equipo, el Milan. Queremos hacer grandes cosas y creo que cada jugador está dispuesto a jugar en cualquier posición del campo y a dar el máximo. Será importante la mentalidad de cada futbolista: así se pueden ganar los partidos"