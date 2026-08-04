Alexis Saelemaekers ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa previa al Milan-Inter en Perth. El comodín belga se expresó así: "Quería trasladar mis condolencias a toda la familia de Franco Baresi y a las personas que estaban cerca de él. Me permito hacerlo en nombre de todos mis compañeros. Aunque he llegado hace poco aquí, a Perth, las primeras conversaciones que he tenido con los demás han sido sobre Franco Baresi y he sentido la tristeza por la noticia de su muerte. Franco, aunque no estaba a menudo con nosotros durante los partidos, siempre tenía un buen consejo y una buena palabra cuando nos veía: era algo increíble. Para chicos como yo, que no han tenido la suerte de verlo jugar, se veía que era un ejemplo por su apego a la camiseta, por lo que hacía por el equipo. Se sentía que llevaba al Milan en la sangre y nos lo transmitía cada vez que lo veíamos. Son días muy tristes también para nosotros, sentimos mucho no poder estar en el funeral. Lo daremos todo esta temporada por él"
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Milan, Saelemaekers: «Baresi siempre tenía un buen consejo para nosotros: era increíble. ¿Amorim? Lo daremos todo por él»
EL IMPACTO CON AMORIM
Sobre el primer impacto con el míster y con el cuerpo técnico: "Ha sido bonito desde el primer momento. Se nota la profesionalidad del míster y de todo su cuerpo técnico: ya ha logrado grandes resultados con grandes equipos y estamos felices de tenerlo aquí con nosotros. Queremos dar mucho por él, sabemos que podemos hacer grandes cosas este año: tenemos la determinación adecuada. El final de la temporada pasada fue difícil para todos porque teníamos grandes ambiciones, pero no conseguimos llegar adonde queríamos. Este año es una nueva temporada e intentaremos hacerlo mejor"
Sobre el rol preferido en el 3-4-2-1 de Amorim: "Con que me ponga sobre el campo ya soy feliz. Todavía no hemos hablado, pero el míster ya sabe que, juegue en la posición que juegue, siempre daré el máximo. Para mí lo importante es el equipo, el Milan. Queremos hacer grandes cosas y creo que cada jugador está dispuesto a jugar en cualquier posición del campo y a dar el máximo. Será importante la mentalidad de cada futbolista: así se pueden ganar los partidos"
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