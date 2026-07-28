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Milan, Ruben Amorim habla sobre el futuro de Leao: «Sigue siendo nuestro jugador mientras esté con nosotros». Sobre su idea de fútbol: «Quiero arriesgar con los jóvenes y reconstruir»

AC Milán
R. Amorim
Serie A
R. Leao
L. Modric

El técnico del AC Milan expone sus intenciones de cara al inicio de la temporada

Desde Australia, donde el AC Milan afronta la primera parada de su gira de pretemporada, toma la palabra Rubén Amorim. El técnico del Milan, desde Perth, se ha detenido en varios temas de actualidad, empezando por sus ideas de juego hasta el futuro de algunos futbolistas considerados en el aire o en el centro de rumores de mercado como Rafa Leao, que en las próximas horas se reincorporará al grupo tras las vacaciones posteriores al Mundial.


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  • ¿LEAO? ¿LAS MISMAS REGLAS PARA TODOS?

    «No es demasiado complicado lo que haremos. Para mí, el equipo es lo más importante. Hablaré con Rafael, con Gonçalo Ramos, con Saelemaekers, con todos los jugadores que vuelven del Mundial para explicarles lo que haremos. Ya saben lo que significa jugar en un club como el nuestro. Sé que hay muchos rumores sobre algunos de nuestros jugadores, pero siguen siendo nuestros mientras no cambie nada. Y, además, el objetivo es preparar al equipo para el primer partido, y en eso nos centramos. Todos se entrenarán y lucharán por un puesto en el equipo, eso seguro. No hay nada nuevo, nada diferente. Trato a los jugadores de una manera particular porque son personas únicas, pero las reglas valen para todos», arranca Amorim en rueda de prensa.


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  • POR QUÉ ME HAN ELEGIDO

    El entrenador portugués volvió después a hablar de la llamada del Milan: «Creo que me eligieron por un conjunto de cosas. Consideraron que yo era la persona adecuada, por la forma en que quiero que juegue el equipo. Identificaron que querían jugar del mismo modo. Y creo que me eligieron no solo por los éxitos que he logrado, sino también porque la experiencia en un gran club como el Manchester United les ayudó a entender mejor quién soy. Y además todas las reflexiones que compartí durante las reuniones con el señor Cardinale les hicieron entender que estaba preparado para este trabajo, no solo gracias a los éxitos del pasado, sino también gracias a mis fracasos. Creo que eso pesó mucho durante aquellas conversaciones. Estoy realmente feliz y honrado de haber sido el entrenador del Manchester United en aquel periodo, pero ahora estoy en el Milan».


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  • GANAS DE ARRIESGAR

    En la rueda de prensa de Perth, Amorim explica de forma bastante clara su idea de fútbol y de Milan: «Queremos asumir riesgos apostando por algunos jóvenes y queremos reconstruir. Se puede decir que también es un riesgo para el entrenador, pero yo prefiero correr este riesgo y estar entusiasmado con algo nuevo. Y, una vez más, me eligieron por una razón, y una de ellas es que me gusta enfrentarme a equipos que están pasando por un momento difícil. Sé que es complicado, pero queremos reconstruir algo».

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  • LA IMPORTANCIA DE MODRIC

    Por último, volviendo a los nombres propios, el nuevo entrenador del AC Milan también le dedica palabras importantes a Luka Modric, recién renovado por otra temporada: «Aquí, en Perth, llegarán algunos jugadores que vienen del Mundial. Es difícil decir si Modric jugará: la idea es que juegue los amistosos aquí, pero nunca se sabe. ¿Cuántos años más jugará? Depende de la voluntad del jugador. Por lo que he visto la pasada temporada, todavía puede jugar a un nivel altísimo. Lo ha hecho muy bien, no solo durante la temporada, sino también en el Mundial. Creo que necesitamos experiencia. Como podéis ver, nos estamos llevando con nosotros a muchos jóvenes y, para que un joven pueda tener éxito, también debemos rodearlo de jugadores con experiencia. Es realmente importante y hemos hecho un gran esfuerzo para seguir teniendo a Luka en nuestra plantilla. A veces no importa lo rápido que corras, sino lo rápido que pienses. Y él es realmente muy fuerte en eso. Ayudará a nuestros chicos, ayudará a nuestro equipo. Queremos basar nuestro juego en la posesión del balón. Si hay una persona en el mundo que puede ser realmente útil para gestionar la posesión, ese es Luka».

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