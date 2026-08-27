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Milan, Ricci se reúne con los agentes: no será convocado contra el Venezia, le espera el Como

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Milan, Ricci se despide: Amorim lo excluye de la lista de convocados

Samuele Ricci está a punto de cerrar su etapa en el AC Milan apenas un año después de su llegada desde el Torino por 25 millones. El centrocampista toscano está en estos momentos en el Meliá para discutir los términos del nuevo acuerdo con el Como junto a sus agentes; la operación está en fase de definición.

  • Excluido de la lista de convocados

    Según ha podido saber nuestra redacción, Samuele Ricci no ha sido convocado por Ruben Amorim para el partido de mañana por la noche contra el Venezia. Otra señal de que la operación está a punto de cerrarse como una cesión de pago de 2 millones de euros con opción de compra de 20 millones más otros 2 millones en bonus.

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