La primera temporada de Samuele Ricci en el Milan ha sido positiva: 31 partidos, 1 gol y 4 asistencias. Pese a competir con Adrien Rabiot y Luka Modric, el ex capitán del Torino sumó muchos minutos. Sin embargo, sus características no encajan del todo con el estilo de juego de Amorin, que busca otro perfil para el doble pivote.
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Milán: Ricci no encaja en el sistema de Amorim y sale al mercado. Se lo han ofrecido a la Juventus y Sarri lo quiere en el Atalanta. Las opciones
Se han propuesto dos clubes italianos.
Aunque tiene contrato hasta 2029 y costó 23 millones, Samuele Ricci no es intransferible. Sus agentes exploran opciones y han contactado con Juventus y Atalanta.
Carnevali y Massara quieren una Juventus más italiana y ya en invierno se habló de un intercambio con Gatti. En la Atalanta, Sarri, que lo pidió en la Lazio, lo respalda.
VEINTE MILLONES DE EUROS
Ricci trabaja con seriedad en la pretemporada para convencer a Amorim. El técnico portugués quiere evitar un exceso de centrocampistas: ahora hay 7 para 2 puestos. Son demasiados, aunque el Milan vuelva a la Europa League. Ricci se marchará, pero no a precio de saldo: el Milan pide al menos 20 millones para negociar. Doce meses después de su llegada, Ricci podría decir adiós.
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