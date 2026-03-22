Según informa Sky Sport, esta semana se ha celebrado una primera reunión entre Furlani, Tare y Allegri. El encuentro tuvo lugar en Casa Milan y en él se habló del presupuesto que se destinará al próximo mercado de fichajes y, en consecuencia, de cómo se construirá el equipo que se pondrá a disposición del entrenador y que deberá afrontar muchos más compromisos que los de esta temporada.





Los planes compartidos por el cuerpo técnico y la directiva apuntarán a crear una mezcla de futbolistas jóvenes y en pleno ascenso, que se combinará con otros tantos jugadores internacionales, ya más experimentados y preparados para el triple compromiso. Según Sky Sport, por lo tanto, las intenciones de ambas partes coinciden en lo que serán las líneas maestras a seguir durante el verano.