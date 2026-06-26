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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milán, reunión de mercado en la sede: asisten Cardinale y la nueva directiva

AC Milán
Fichajes

Cumbre en Casa Milan para hablar del mercado de fichajes, empezando por el nombre del nuevo delantero centro

«Cumbre sobre el mercado en Casa Milan: también está Gerry Cardinale». Así titula Sportmediaset, que informa de una reunión celebrada esta mañana en la sede del Milan entre el propietario estadounidense y la nueva directiva, designada por RedBird para iniciar una nueva etapa en el club rossonero.


Tras elegir una estructura societaria más ágil, al estilo Liverpool, Cardinale quiere supervisar todas las decisiones del club en la era liderada por Ruben Amorim. De ahí su presencia esta mañana en Casa Milan para planificar la nueva temporada, tal como destaca Sportmediaset.


  • Junto a él estaban Massimo Calvelli, director ejecutivo del club, Hendrik Almstadt, director de fichajes, y Bobby Gardiner, director de inteligencia futbolística. También asistía Donato Lomonte, jefe de ojeadores. El principal tema de conversación fue la estrategia del club en el mercado de fichajes, centrada en la búsqueda de un delantero, con Gonçalo Ramos como objetivo prioritario.


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