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Camarda MilanGetty Images

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Milán: reunión con los agentes de Comotto y Camarda para definir su futuro

AC Milán
Fichajes
F. Camarda
C. Comotto

El club rossonero se reúne con los agentes de los dos jóvenes jugadores.

Día clave en Casa Milan para dos jóvenes rossoneri. Sportitalia informa que los agentes Beppe Riso y Marianna Meccacci han acudido a via Aldo Rossi para hablar del futuro de Francesco Camarda y Christian Comotto. Ambos, nacidos en 2008, se unirán al primer equipo en la pretemporada, pero se espera que salgan cedidos antes de que cierre el mercado.

  • AÑADA EN PRÉSTAMO

    Camarda y Comotto jugaron la temporada 2025-26 cedidos. El delantero jugó en el Lecce: 23 partidos (liga y Copa de Italia) y un gol al Bolonia, pese a una grave lesión de tobillo. El centrocampista disputó 28 encuentros en la Serie B y 2 en la Copa de Italia con el Spezia. Ambos tienen contrato con el Milan hasta 2028.

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  • CAMARDA Y COMOTTO: LO QUE HA SALIDO A LA LUZ EN LA REUNIÓN CON EL MILÁN

    Según MilanNews.it, el Milan quiere retener a Camarda y Comotto renovando sus contratos.


    El objetivo es evitar nuevos casos como el de Liberali, protegiendo al club con una prórroga al menos hasta el 30 de junio de 2031 y un ajuste económico para ambos jugadores.


    Rúben Amorim quiere verlos en directo para evaluar su aportación esta temporada.