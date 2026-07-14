Al salir de la Casa Milan tras la reunión, Beppe Riso bromeó: «¿Camarda y Comotto? Las renovaciones aún no están cerradas, acabamos de sentarnos a negociarlas. Para ambos, el futuro es con la camiseta rossonera». Así, el club pretende mantener el control sobre ambos, sea cual sea la decisión de Rubén Amorim y su cuerpo técnico. Para Camarda la opción más probable es una cesión a la Sampdoria, donde trabajaría con Bernardo Corradi, exayudante de Allegri y seleccionador de categorías inferiores. Comotto, que jugó la última temporada en el Spezia de la Serie B, tiene ofertas de clubes de la Serie A y la Serie B. Sin embargo, el Milan se tomará su tiempo para decidir y podría pedir a Amorim que los pruebe en los primeros amistosos antes de cederlos.