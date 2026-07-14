Tras el revés del caso Liberali, el Milan busca asegurarse el futuro con dos de sus mejores canteranos: Francesco Camarda y Christian Comotto. Ambos, de vuelta de sus cesiones en Lecce y Spezia, han sido convocados por el nuevo técnico rossonero, Rubén Amorim, para la primera parte de la pretemporada, donde serán evaluados antes de decidir su futuro.
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Milán: reunión con los agentes de Camarda y Comotto. Se negocia la renovación; ¿qué pasará con su futuro en el Rossonero?
OBJETIVO: RENOVACIÓN
Esta tarde los agentes Beppe Riso y Marianna Mecacci han acudido a Casa Milan para reunirse por segunda vez en pocas semanas con la directiva rossonera. El club quiere renovar hasta 2031 a ambos jugadores, nacidos en 2008. El contrato de Camarda vence en 2027 y el de Comotto, en 2028.
¿QUÉ FUTURO?
Al salir de la Casa Milan tras la reunión, Beppe Riso bromeó: «¿Camarda y Comotto? Las renovaciones aún no están cerradas, acabamos de sentarnos a negociarlas. Para ambos, el futuro es con la camiseta rossonera». Así, el club pretende mantener el control sobre ambos, sea cual sea la decisión de Rubén Amorim y su cuerpo técnico. Para Camarda la opción más probable es una cesión a la Sampdoria, donde trabajaría con Bernardo Corradi, exayudante de Allegri y seleccionador de categorías inferiores. Comotto, que jugó la última temporada en el Spezia de la Serie B, tiene ofertas de clubes de la Serie A y la Serie B. Sin embargo, el Milan se tomará su tiempo para decidir y podría pedir a Amorim que los pruebe en los primeros amistosos antes de cederlos.
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