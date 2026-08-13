Gerry Cardinale, a Milanello en helicóptero para decidir el futuro del Milan. El número uno de RedBird, como se adelantó en los últimos días, ha llegado al centro deportivo de Carnago para reunirse con el equipo y el entrenador.
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Milan, reunión Cardinale-Amorim: salen Fofana, Tomori y Nkunku. Se quedan Loftus-Cheek y Musah, la garantía de Cardinale
EL MOMENTO DE LAS DECISIONES
Hoy ha sido el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: ha llegado una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance del mercado de fichajes, que, tras las llegadas de Ramos y Gila, ha vivido un largo parón y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto para dar forma definitiva al AC Milan.
Salidas y entradas
El técnico portugués ya lo había dicho durante la rueda de prensa de presentación: antes de tomar cualquier tipo de decisión tendría que evaluar personalmente a los futbolistas a su disposición. Amorim expuso por tanto sus ideas y sus decisiones al equipo directivo; la última palabra siempre le corresponde a Gerry Cardinale.
LA LISTA DE LOS DESCARTES
El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayor parte de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por eso ya ha llegado a sus conclusiones, comunicando con claridad al propietario del Milan y a los dirigentes, con Almstadt a la cabeza, cuáles son los futbolistas que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.
Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres de buscar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha salido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: estos futbolistas están en la rampa de salida y ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso, hasta el punto de que no se entrenan ni se entrenarán con sus compañeros y no serán convocados para el amistoso con el Manchester United de Ferragosto. También hay otros futbolistas potencialmente en salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.
En estas semanas, en cambio, sí han convencido al portugués y, por tanto, se quedarán tanto Loftus-Cheek como Musah.
Llegadas
En lo que respecta a los fichajes, Amorim ha recibido garantías de que Cardinale comprará a los futbolistas que ha pedido el técnico, independientemente de cómo y cuándo sean traspasados los que están fuera del proyecto. El equipo de mercado del Milan trabaja tanto en las incorporaciones como en las salidas.
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