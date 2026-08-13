Gerry Cardinale, en helicóptero a Milanello, para decidir el futuro del AC Milan. El número uno de RedBird, como se adelantó en los últimos días, ha llegado al centro deportivo de Carnago para reunirse con el equipo y el entrenador.
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Milan, reunión Cardinale-Amorim: esta es la lista de descartes y, por sorpresa, también está Nkunku
EL MOMENTO DE LAS DECISIONES
Hoy ha sido el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: ha llegado una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance sobre el mercado de fichajes, que tras las llegadas de Ramos y Gila ha vivido un largo momento de pausa y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto, para dar forma definitiva al AC Milan.
Salidas y entradas
El técnico portugués ya lo había dicho durante la rueda de prensa de presentación: antes de tomar cualquier tipo de decisión tendría primero que evaluar personalmente a los jugadores que tiene a su disposición. Amorim expuso así sus ideas y sus decisiones al equipo directivo; la última palabra la tiene siempre Gerry Cardinale.
LA LISTA DE LOS DESCARTES
El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayoría de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por tanto ya ha llegado a sus conclusiones, comunicando claramente al propietario del Milan y a los directivos, con Almstadt a la cabeza, cuáles son los futbolistas que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.
Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres para buscar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha aparecido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso de estos futbolistas. También hay otros jugadores potencialmente en salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.
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