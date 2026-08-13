Gerry Cardinale, en helicóptero a Milanello, para decidir el futuro del Milan. El número uno de RedBird, como se adelantó en los últimos días, ha llegado al centro deportivo de Carnago para reunirse con el equipo y el entrenador.
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Milan, reunión Cardinale-Amorim: esta es la lista de descartes, por sorpresa también está Nkunku. Cardinale garantiza los fichajes
EL TIEMPO DE LAS DECISIONES
Hoy ha sido el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: ha llegado una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance sobre el mercado de fichajes, que tras las llegadas de Ramos y Gila ha vivido un largo momento de pausa y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto, para dar forma definitiva al AC Milan.
Salidas y llegadas
El técnico portugués lo había dicho durante la rueda de prensa de presentación: antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero tendría que evaluar personalmente a los futbolistas que tiene a su disposición. Amorim expuso así sus ideas y sus decisiones al equipo directivo; la última palabra siempre corresponde a Gerry Cardinale.
LA LISTA DE LOS DESCARTES
El entrenador portugués ha tenido un mes para trabajar en estrecho contacto con la mayor parte de los futbolistas, entre Milanello y la gira, y por tanto ha llegado a sus conclusiones, comunicando claramente al propietario del Milan y a los directivos, Almstadt en primer lugar, cuáles son los jugadores que, según él, no son útiles para sus ideas futbolísticas.
Los nombres conocidos son los de Odogu, Tomori y Fofana, fuera del proyecto y libres para encontrar otra solución, mientras que, un poco por sorpresa, también ha salido el nombre de Christopher Nkunku, en el mercado después de haber llegado al Milan hace solo un año por nada menos que 37 millones de euros. Ahora está en la shortlist de salidas: ya se está trabajando para encontrar la mejor solución para un traspaso de estos jugadores, hasta el punto de que no se entrenan ni se entrenarán con sus compañeros y no serán convocados para el amistoso con el Manchester United de Ferragosto. También hay otros jugadores potencialmente en la rampa de salida como Filippo Terracciano, Estupinan y Santi Gimenez.
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En cuanto a los fichajes, Amorim ha recibido garantías de que Cardinale comprará a los futbolistas que ha pedido el técnico, al margen de cómo y cuándo sean traspasados los que están fuera del proyecto. El equipo de mercado del Milan trabaja tanto en las llegadas como en las salidas.
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