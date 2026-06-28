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Milán: reunión Cardinale-Amorim en Lisboa. Tres fichajes más tras Gonçalo Ramos. Filtraciones sobre Antonio Silva, Hjulmand y Casadò

AC Milán
Fichajes
Serie A

Reunión en Lisboa entre Amorim, Cardinale, Almstadt y Gardiner: aún quedan 2 o 3 fichajes para los rossoneri, que también deben pensar en las salidas.

Gonçalo Ramos será el primer fichaje de un verano clave para el Milan, que debe reconstruir la plantilla tras quedarse fuera de la Liga de Campeones. El club rossonero ya planea el futuro con el nuevo entrenador, Rubén Amorim, quien llegará a Italia el 6 de julio.

Para demostrar su liderazgo, el sábado 27 de junio se reunió en Lisboa con Gerry Cardinale, Hendrik Almstadt (director de fichajes) y Bobby Gardiner (director de Football Intelligence). Este cuarteto decidió apostar por Ramos y, en un encuentro de cuatro horas —según La Gazzetta dello Sport—, trazó los próximos movimientos en el mercado de fichajes.

Analizaron posibles fichajes como Hjulmand, Antonio Silva y Casadò, además de las salidas necesarias y la continuidad de Maignan y Rabiot para pelear por los primeros puestos de la Serie A.

  • EL PAPEL DE AMORIM

    El equipo técnico del Milan sigue analizando la plantilla. Amorim, que se unirá al grupo a mediados de julio para la pretemporada, quiere ver a los jugadores antes de fichar, pero las prioridades siguen siendo un defensa central y un centrocampista, pues Fofana y Loftus-Cheek podrían marcharse.

    Mientras, con los datos de la temporada pasada, el técnico ya analiza las estadísticas para anticipar el plantel del 13 de julio, inicio de la concentración.

    La elección de Lisboa como sede de la reunión, con la presencia de Cardinale, refuerza su protagonismo.

    Ambos están convencidos de que al Milan solo le faltan unos pocos refuerzos para ser competitivo.

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  • LO ÚLTIMO SOBRE LAS VENTAS

    El futuro del Milan depende de la continuidad de sus estrellas. Los rossoneri quieren retener a los jugadores clave, esenciales para Amorim. El técnico ya llamó a Maignan y Rabiot para presentarles el proyecto y convencerlos de que se queden, pese a los rumores sobre Chelsea y Nápoles, donde está Allegri. Loftus-Cheek y Fofana podrían marcharse, mientras que Pulisic se quedaría en Milanello.

  • Lista de la compra

    El Milan, que ya demostró su discreción con Gonçalo Ramos, aún no confirma sus objetivos. Se rumorea que busca al defensa Antonio Silva, tasado por el Benfica en unos 20 millones.

    Para el centro del campo suena con fuerza Morten Hjulmand, de 27 años, del Sporting, aunque compite el Atlético de Madrid. En defensa, también suena Marc Casadò, centrocampista del Barcelona nacido en 2003. Además, según el Corriere dello Sport, los rossoneri siguen a Alajbegovic, joven talento de 18 años que gusta a Ibrahimovic.