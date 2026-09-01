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Youssouf Fofana MilanGetty Images

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Milan resuelve el rompecabezas de Fofana: se va al Lyon cedido con opción de compra por 12 millones de euros

AC Milán

Milan, Fofana no se entrena: el centrocampista francés espera la luz verde para despedirse del AC Milan

Youssouf Fofana está viviendo el Deadline Day del mercado de fichajes desde casa, a la espera de una llamada para despedirse del AC Milan: el centrocampista francés ha recibido la autorización del club para no entrenarse hoy por motivos de mercado. La misma decisión también se ha tomado con el otro descartado, Fikayo Tomori.

  • Lyon, bloqueado

    Fofana estuvo ayer a un paso del Lyon de Fonseca, que había insistido mucho para volver a tenerlo a su disposición tras la experiencia compartida en el AC Milan. La negociación avanzaba con rapidez con la fórmula de la cesión con opción de compra, hasta el punto de que los clubes estaban preparando los documentos antes del brusco frenazo por el reparto del salario: el club francés pidió al Milan que cubriera el 50% de los 3 millones que Fofana debe percibir de aquí al final de la temporada. Almastadt y Cardinale dijeron "no" y ahora la negociación ha sufrido una ralentización, aunque las partes siguen en contacto.

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  • BESIKTAS APRIETA, EL MILAN ESPERA AL HULL CITY

    En las últimas horas, el Besiktas de Vincenzo Italiano ha vuelto a presionar con fuerza al Milan para obtener luz verde a la cesión con coste y opción de compra por 20 millones de euros: Fofana había dado el visto bueno al Galatasaray, pero todavía no al Besiktas, y los intermediarios están trabajando para intentar convencerlo. En segundo plano sigue el Hull City: el Milan espera que los ingleses presenten pronto una oferta a título definitivo por el ex del Mónaco. El enigma sobre el futuro de Fofana se resolverá en las próximas horas.

  • NEGOCIACIÓN DESBLOQUEADA: VA AL LYON

    La operación se ha desbloqueado: el Milan y el Lyon han alcanzado un acuerdo de cesión con opción de compra por 12 millones. Fofana partirá en las próximas horas hacia Francia, donde se someterá al reconocimiento médico con el club francés. Fonseca ha sido decisivo en la decisión del ex Lyon.

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