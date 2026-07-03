Mario Gila vuelve a sonar para el Milan. Tras fichar al delantero Gonçalo Ramos, el técnico Rubén Amorim busca un defensa central que lideren la zaga y sepa marcar y construir el juego. El jugador de la Lazio lleva tiempo gustando; ya estaba en el punto de mira del exdirector deportivo Igli Tare y del exentrenador Massimiliano Allegri, pero no es el único perfil que baraja la actual directiva. Su llegada no descartaría otro fichaje para esa posición.





El Milan se lanza a por Gila y podría arrebatárselo al Nápoles.