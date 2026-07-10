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Milán, reconocimientos médicos para Gila: «Listo para cualquier reto». A la espera del anuncio oficial

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Fichajes

Milán, ya está hecho el segundo fichaje: Gila llega a la ciudad y se prepara para el anuncio oficial, haciendo sus primeras declaraciones.

Mario Gila ya es del Milan. El defensa español confirmó esta mañana en Formello su fichaje inminente con el club rossonero ante los periodistas.  «Me voy en estos días». Tras fotografiarse y firmar autógrafos para los aficionados, esta tarde ha llegado a Milán, aterrizando sobre las 20:30 en el aeropuerto de Linate Prime, donde también ha saludado a los seguidores.


Tras aterrizar, se dirigió a un hotel céntrico para pernoctar antes de los reconocimientos médicos de esta mañana, iniciados sobre las 8:45.


El español declaró: «Muy contento de estar aquí, listo para todos los retos. Un saludo a los aficionados».


Aún no se ha confirmado el número de camiseta que usará; en la Lazio llevaba el 34, el mismo que el joven Vladimirov en el Milan la temporada pasada.



  • VISITAS MÉDICAS

    Mario Gila está listo para sumarse al Milan. El club de la calle Aldo Rossi ya tramitó su fichaje con la Lazio; solo faltan detalles. Según nuestra información, el defensa español de 25 años se somete a las pruebas médicas en la clínica privada La Madonnina.

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  • LOS DETALLES DEL NEGOCIO

    El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale, que aceptó la petición de Lotito. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de los derechos de reventa.

    Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.

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