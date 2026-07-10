Mario Gila ya es del Milan. El defensa español confirmó esta mañana en Formello su fichaje inminente con el club rossonero ante los periodistas. «Me voy en estos días». Tras fotografiarse y firmar autógrafos para los aficionados, esta tarde ha llegado a Milán, aterrizando sobre las 20:30 en el aeropuerto de Linate Prime, donde también ha saludado a los seguidores.





Tras aterrizar, se dirigió a un hotel céntrico para pernoctar antes de los reconocimientos médicos de esta mañana, iniciados sobre las 8:45.





El español declaró: «Muy contento de estar aquí, listo para todos los retos. Un saludo a los aficionados».





Aún no se ha confirmado el número de camiseta que usará; en la Lazio llevaba el 34, el mismo que el joven Vladimirov en el Milan la temporada pasada.







