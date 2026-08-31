Omari Hutchinson, mediapunta inglés de origen jamaicano, está en la clínica “La Madonnina” para pasar el reconocimiento médico antes de firmar el contrato que lo vinculará al Milan. La firma está prevista por la tarde.
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Milan, reconocimiento médico y firma para Omari Hutchinson
Hutchinson llega cedido con opción de compra que puede convertirse en obligación al cumplirse determinadas condiciones desde el Nottingham Forest.
El jugador nacido en 2003, tras pasar el reconocimiento médico de rigor y firmar su contrato, se unirá a la plantilla de Amorim y será una de las opciones utilizables en la mediapunta en el 3-4-2-1 del técnico portugués.
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