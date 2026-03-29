El futuro de Marcus Rashford sigue siendo incierto. El extremo inglés tendrá que darlo todo en este tramo final de la temporada para ganarse la confianza del Barcelona: en este sentido, la lesión de Raphinha (que deberá estar de baja durante las próximas cinco semanas debido a una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, según confirman fuentes cercanas al club blaugrana a Mundo Deportivo) puede brindar una oportunidad única al exjugador del ManchesterUnited para convencer definitivamente al club catalán de que ejerza esa opción de compra de la cesión (por valor de 30 millones de euros) precisamente frente a los Red Devils.
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Milán, Rashford vuelve a estar en boca de todos: confirmaciones desde España e Inglaterra, qué se filtra sobre su futuro
¿LO CONTRATARÁ EL BARCELONA?
Los compañeros de Mundo Deportivo señalan que el entorno de Rashford y el Barcelona ya han acordado las posibles condiciones contractuales de su futuro contrato, en caso de que los catalanes decidan activar la opción y fichar al jugador inglés.
Sin embargo, la decisión definitiva no se tomará hasta el final de la temporada y solo si los azulgranas logran ajustarse a los estrictos parámetros del Fair Play Financiero.
EL MILÁN Y EL PSG EN EL MERCADO DE FICHAJES
¿Y si no fuera así?
Aunque sabemos que la voluntad del jugador es quedarse en Cataluña y seguir jugando en el club de La Liga, si no se llegara a la decisión final de comprar a Rashford, hay al menos dos grandes clubes al acecho, listos para entrar en la puja por su posible fichaje.
Según informa CaughtOffside, se trata del Milan y del París Saint-Germain, que están siguiendo de cerca la situación de Rashford. Ya en el pasado, tanto los rossoneri como los transalpinos se habían interesado por el jugador y podrían volver a entrar en escena este verano si el extremo británico regresara al Manchester United en la Premier League.