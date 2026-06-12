El tiempo apremia al Milan. Ralf Rangnick, cansado de esperar una respuesta definitiva de Gerry Cardinale y su equipo, considera abandonar las negociaciones. El técnico de Austria impuso condiciones firmes: elegir al director deportivo y al entrenador. La discordia con Zlatan Ibrahimovic surge porque Rangnick quiere llevar a su equipo y su visión también al sector juvenil y al Milan Futuro.
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Milán-Rangnick, nada que hacer: el seleccionador está cansado de esperar a los rossoneri
LA LÍNEA DE RALF
Del entorno de Rangnick se desprende una idea clara: el Milan lo buscó, así que debió analizar el proyecto. En las dos reuniones de Viena, el técnico alemán pidió controlar toda el área técnica sin injerencias, sobre todo las de Ibrahimovic y sus hombres de confianza.
Aunque hubo diálogo, el plazo de dos semanas resultó excesivo para responder, sobre todo al existir el compromiso moral de escuchar la renovación ofrecida por la Federación Austriaca.
¿QUÉ PASA AHORA?
En las próximas horas Rangnick emitirá un comunicado oficial al Milan, que deberá revisar sus planes. Todo indica que el club elegirá un director deportivo de entre Ozek y Planes, aunque los contactos directos se paralizaron la semana pasada. A un mes del inicio de la pretemporada, el Milan debe apresurarse para no quedarse atrás. Aún se desconoce quién será el entrenador, aunque Glasner lidera la lista pese a que Rangnick aún no lo confirma.