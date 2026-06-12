Del entorno de Rangnick se desprende una idea clara: el Milan lo buscó, así que debió analizar el proyecto. En las dos reuniones de Viena, el técnico alemán pidió controlar toda el área técnica sin injerencias, sobre todo las de Ibrahimovic y sus hombres de confianza.





Aunque hubo diálogo, el plazo de dos semanas resultó excesivo para responder, sobre todo al existir el compromiso moral de escuchar la renovación ofrecida por la Federación Austriaca.