Si no marca, hace marcar. Y para Amorim eso es lo que de verdad importa. Los goles de Gonçalo Ramos también llegarán porque el propio jugador está viviendo este momento con esa mentalidad ganadora adquirida con Luis Enrique en el PSG: lo que cuenta es el equipo, cómo juega y la participación activa en el desarrollo de una filosofía. No hay celos en la cabeza del internacional portugués, que celebró a Moreira en el momento del 2-0 pese a que había ignorado su movimiento dentro del área. «Es normal, Ramos trabaja duro, los goles llegarán. Ya ha marcado, ya ha dado una asistencia y, sobre todo, se entrega mucho por el equipo. Hoy hemos estado más cerca de él y por eso ha jugado mejor. Así que es una combinación de ambos factores, pero estoy muy contento con Ramos», el comentario de Amorim sobre su número 9 en SportTV.
Milan: Ramos sigue sin marcar, pero ante el Lecce su actuación fue valiosa para la victoria: tres acciones decisivas, es perfecto para Amorim
3 jugadas ganadoras
Más allá de un rival, el Lecce, que no tenía los argumentos adecuados para crearle problemas, Amorim puso en práctica algunos ajustes tácticos cuanto menos interesantes: desde la línea de cuatro en fase de primera salida, con Gila llamado a ejercer de mediocentro organizador desde la defensa, hasta los continuos desmarques de los extremos para atacar la profundidad. Pero fueron los movimientos de Ramos y sus acciones los que le dieron la victoria al Milan: en el primer gol del Milan atrae sobre sí la marca en tres cuartos, liberando así a Pulisic para recoger el visionario pase de gol de Pavlovic; en el segundo deja espectáculo al cerrar una triangulación con una asistencia sin mirar, mientras que en el tercero es él quien recupera el balón en el centro del campo antes de la bella acción individual en velocidad de Moreira.
11,6 km recorridos
Ramos, que por ahora solo ha marcado un gol contra el Venezia en la segunda jornada, se ha esforzado mucho, ha bajado muchos balones y se ha entendido bien con sus compañeros, recorriendo nada menos que 11,6 km. Incluso casi 2 km más respecto al partido de la jornada anterior contra la Lazio. Para un jugador que costó 70 millones de euros más bonus, fichado principalmente para marcar muchos goles, el dato del cuarto partido consecutivo sin encontrar el camino del gol ni tirar a puerta es un dato que marca y orienta los juicios. La otra cara de la misma moneda es la de un Ramos que, gracias a una importante calidad técnica y una gran disposición al sacrificio, está mejorando la producción ofensiva del equipo.
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