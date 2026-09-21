Milan: Ramos sigue sin marcar, pero ante el Lecce su actuación fue valiosa para la victoria: tres acciones decisivas, es perfecto para Amorim

Si no marca, hace marcar. Y para Amorim eso es lo que de verdad importa. Los goles de Gonçalo Ramos también llegarán porque el propio jugador está viviendo este momento con esa mentalidad ganadora adquirida con Luis Enrique en el PSG: lo que cuenta es el equipo, cómo juega y la participación activa en el desarrollo de una filosofía. No hay celos en la cabeza del internacional portugués, que celebró a Moreira en el momento del 2-0 pese a que había ignorado su movimiento dentro del área. «Es normal, Ramos trabaja duro, los goles llegarán. Ya ha marcado, ya ha dado una asistencia y, sobre todo, se entrega mucho por el equipo. Hoy hemos estado más cerca de él y por eso ha jugado mejor. Así que es una combinación de ambos factores, pero estoy muy contento con Ramos», el comentario de Amorim sobre su número 9 en SportTV.