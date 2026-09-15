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Milan, Ramos: «Siempre es especial jugar en casa. Tengo muchas ganas de marcar»

AC Milán

Además de Ruben Amorim, también Gonçalo Ramos habla en rueda de prensa de cara al Milan-Benfica de mañana por la noche

El ex de este partido, Gonçalo Ramos, irá en busca de su primer gol europeo con la camiseta del Milan precisamente contra su Benfica. Un partido especial para el número 9 del Milan: con las águilas de Lisboa, el ex del PSG sumó 106 partidos y 41 goles con el primer equipo. El ex del PSG habló en rueda de prensa: "Siempre es especial jugar en casa. Llevo poco tiempo aquí, no he podido jugar mucho en San Siro. Será un partido difícil, pero jugar en casa significa contar con el apoyo de nuestros aficionados. Y eso es importante para nosotros".

¿Celebrarías si marcaras mañana por la noche? 

"No, no lo celebraría. Para mí, el Benfica es como mi casa. Pero aun así tengo muchas ganas de marcar". 



  • SOBRE LAS DIFICULTADES INICIALES

    ¿De qué manera puede ayudarle el equipo a rendir al máximo?

    "El foco no debe estar en mí y en si marco mucho o menos, sino que creo que lo más importante es siempre la victoria del equipo. Pienso que si todos corremos y trabajamos mucho de manera inteligente y como equipo, podemos hacer algo grande esta temporada. Estamos creando una buena sintonía y, con el paso del tiempo, mejoraremos aún más. Y luego, sin duda, mis goles, mis asistencias, los goles del equipo y las victorias empezarán a llegar. Creo que ese es el aspecto más importante".


    También te han llegado críticas en estas últimas semanas porque solo has marcado un gol...

    "Siempre existe la idea de que el delantero tiene que marcar siempre, pero no siempre es así. Puede que juegue bien sin marcar. Cada partido es una oportunidad para demostrar mi valía". 

    Ayer Ibrahimovic estuvo en Milanello. Como exdelantero, ¿le dio algún consejo?

    "No me dio consejos específicos. Fue muy amable, me preguntó cómo va todo. Me dio la bienvenida al club y es un placer poder contar con su presencia. Tener el apoyo de una leyenda y de una personalidad como él es importante".

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