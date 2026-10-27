Según ha podido saber nuestra redacción, Rabiot no entrará en la convocatoria para el partido contra el Bolonia. Las molestias en la pantorrilla son muy incómodas y el cuerpo médico del AC Milan pide calma para evitar recaídas. Hay algo más de posibilidades de volver a ver a Gila, mientras que la decisión sobre Moreira no se tomará hasta mañana. En el centro del campo, ante el equipo dirigido por Palladino, jugarán Jashari y Musah, con Modric descansando, al menos de inicio.