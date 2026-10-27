Tras la victoria del domingo en el campo del Udinese, el Milan ya debe pensar en el próximo partido de liga, previsto para el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bolonia. Toda la atención está puesta en la enfermería, donde en los últimos días han tenido que parar Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira
Milan: Rabiot se pierde el partido ante el Bolonia y mantiene en vilo a Amorim. Qué se sabe sobre el derbi
Rabiot se pierde el partido ante el Bolonia
Según ha podido saber nuestra redacción, Rabiot no entrará en la convocatoria para el partido contra el Bolonia. Las molestias en la pantorrilla son muy incómodas y el cuerpo médico del AC Milan pide calma para evitar recaídas. Hay algo más de posibilidades de volver a ver a Gila, mientras que la decisión sobre Moreira no se tomará hasta mañana. En el centro del campo, ante el equipo dirigido por Palladino, jugarán Jashari y Musah, con Modric descansando, al menos de inicio.
En vilo por el derbi
El objetivo del AC Milan está claro: contar con Rabiot para el derbi del sábado ante el Inter de Chivu, que llega lanzado. Por ahora, la presencia del francés también está muy en duda para el derbi, y su estado físico se evaluará día a día. Amorim cruza los dedos y espera poder contar con él en el partido más importante de este inicio de temporada.
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