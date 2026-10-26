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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Milan: Rabiot, Gila y Moreira difícilmente se recuperarán para el partido contra el Bolonia; el objetivo es el derbi

AC Milán
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

Por el momento, en cambio, no hay novedades sobre Ruben Loftus-Cheek.

Con 18 puntos en la clasificación gracias a la victoria a domicilio ante el Udinese, el Milan afronta con confianza, aunque también con una ligera preocupación por la enfermería, una semana en la que jugará el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bologna y el sábado por la noche a las 20:45 en el derbi contra el Inter. Entre hoy y mañana, Ruben Amorim deberá evaluar con atención la situación de los numerosos lesionados de la plantilla del Milan.


  • Según ha podido saber Milannews.it, es poco probable que Amorim pueda recuperar a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira para el partido en casa contra el equipo visitante, por lo que se trabaja para intentar tenerlos disponibles para el derbi del sábado contra el Inter.


    Por el momento, en cambio, no hay novedades sobre Ruben Loftus-Cheek, según publica Milannews.it. El jugador se lesionó anoche en Udine tras un choque con un adversario.

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