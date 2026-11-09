El excelente inicio de temporada no le ha bastado a Gila para convencer a De La Fuente de que lo incluya en la lista de convocados de España, campeona del mundo. El jugador nacido en 2000 sigue, sin embargo, bajo la supervisión del cuerpo técnico de la selección española.

El caso más singular es el de De Winter, que ha preferido no acudir a la convocatoria de Bélgica, lo que ha provocado una airada reacción de Van Bommel: al defensa del AC Milan no le había gustado no jugar ni un minuto en la última tanda de la Nations League y ha preferido quedarse en Milanello para trabajar a las órdenes de Amorim.

Pavlovic ha sido convocado por Serbia, pero debería quedar liberado en las próximas horas, ya que viene de pasar una semana de baja por unos cólicos.

Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha convocado únicamente a Pulisic para los próximos compromisos de la selección estadounidense y ha dejado fuera al polivalente Musah, del AC Milan.