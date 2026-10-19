Antes de convertirse en directivo, Krosche fue centrocampista. Se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y después se convirtió en un emblema del Paderborn.

De futbolista pasó a entrenador: el año de su retirada se hizo cargo del segundo equipo del Paderborn antes de emprender una nueva aventura junto a su excompañero y entrenador Roger Schmidt en el Bayer Leverkusen.

Allí pasó menos de dos años, hasta que el Leverkusen lo destituyó en marzo de 2017. Regresó al Paderborn como director deportivo y allí comenzó su tercera etapa en el fútbol. Llevó al Paderborn de la tercera categoría a la Bundesliga y, en 2019, el RB Leipzig lo llamó para sustituir a Rangnick. Con el club llegó hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2021, año en el que dimitió cuando aún faltaba un año para que terminara su contrato.

Después llegó al Eintracht Frankfurt, donde en cuatro años construyó un proyecto que llevó al club a conquistar la Europa League en 2022 y a terminar tercero en 2025. Y en Fráncfort demostró su habilidad para descubrir talentos y venderlos a precio de oro.