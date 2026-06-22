El Milan cambia de rumbo con una revolución inesperada. Tras semanas buscando un nuevo director deportivo y un nuevo responsable de fútbol, Gerry Cardinale ha decidido emprender un nuevo camino. El número uno de RedBird ya no permanecerá en la sombra: a diferencia de lo que ocurría en el pasado, tendrá un papel más operativo; a su alrededor, en una nueva estructura integrada en la que propiedad, dirección y entrenador comparten la misma visión, estarán Massimo Calvelli como consejero delegado, Bobby Gardiner y Donato Lomonte como responsables deportivos y, sobre todo, Hendrik Almstadt, que se encargará de las compras y las ventas.
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Milán, quién es Hendrik Almstadt: un genio de los datos, licenciado en Economía y nuevo director de Player Trading. Desempeña un papel estratégico en la construcción del club
EL HOMBRE DE LAS NEGOCIACIONES
Nacido en 1973, este alemán será director de traspasos del nuevo Milan y liderará las negociaciones. Fanpage informa que se formó en la London School of Economics y luego obtuvo un MBA en Harvard. Su prestigio se basa en el uso de datos y análisis avanzados aplicados al fútbol profesional. Entre 2010 y 2015 trabajó en el Arsenal en scouting, desarrollo deportivo y gestión estratégica. En 2015 se convirtió en el primer director deportivo del Aston Villa, reorganizando el área técnica y el sistema de fichajes.
DATOS EN EL CENTRO DEL MERCADO
Elegido en 2019 por Ivan Gazidis, entonces director ejecutivo del AC Milan bajo Elliott, se le considera un genio en el análisis técnico y financiero de jugadores. Ha liderado la adopción de decisiones basadas en datos y modernizado el área de ojeadores y fichajes del club. Su carrera combina dirección, economía y deporte, y hoy guía al Milan con datos y sostenibilidad.
NUEVA ORGANIZACIÓN
Según La Gazzetta dello Sport, Almstadt será el directivo deportivo más cercano a Amorim y colaborará con él en las necesidades técnicas. También supervisará el análisis de datos y el scouting, área a cargo de Donato Lomonte. Contará con la información de ocho ojeadores repartidos por Inglaterra, Francia, Argentina, Países Bajos, Bélgica e Italia. Además, se sumará un «Head of Recruitment Analysis» para el análisis de vídeo y apoyo deportivo. Con la estructura definida, el mercado de fichajes, tanto de entradas como de salidas, podrá arrancar.