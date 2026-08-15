Trofeo Super Cup
Manchester United-Milan 2-4
Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)
Torriani le para un penalti a Bruno Fernandes (Ma) en el 41'
El Milan derrota 4-2 al Manchester United tras remontar, gana el trofeo Super Cup, logra su primera victoria de la pretemporada y, sobre todo, sigue avanzando en su preparación veraniega, mostrando varias cosas positivas y alguna negativa, en el amistoso de lujo de Ferragosto, a las 16.45 en Breslavia.
Después de empatar con el Inter en el derbi de Perth y sufrir una dura derrota ante el Chelsea por 3-0 en Indonesia, el Milan de Ruben Amorim, ex que acabó mal con los ingleses y que encuentra una pequeña venganza,le da la vuelta al marcador en Polonia, contra los Reds de Michael Carrick.
Los dos primeros goles llegan en la primera parte con Maguire de córner y Chukwueze tras asistencia de Ramos; luego, en la segunda, marcaron Dorgu tras un error de Terracciano, Cisse tras asistencia de Chukwueze, Ramos de nuevo tras pase del nigeriano y Loftus Cheek tras asistencia del portugués. El Milan dejó sensaciones muy positivas en fase ofensiva, con un gol y dos asistencias cada uno para Chukwueze y Ramos, este último estrenándose como titular en su primer gol con el Diavolo, mientras que hay cosas por revisar en fase defensiva, al margen de la pésima actuación de Terracciano. Torriani para un penalti a Bruno Fernandes.
Última prueba para el Milan, todavía muy condicionado por las ausencias por lesión y por el mercado, a siete días de su debut en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto a las 20.45 contra el Torino. Fuera por decisión técnica Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku, ya al margen del proyecto, mientras que faltaban por diversos problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao y Pulsic.