90'+2' - Delicioso exterior de Modric para Comott, que en el segundo palo no consigue superar a Lammens.





81' - Torriani frena a Rashford en el mano a mano, blocando el disparo del inglés, que se había escapado de Gila, y salvando al Milan del tercer gol encajado.





71' - ¡POKER DEL MILAN, LOFTUS-CHEEK! Marca también el inglés, que queda liberado por el espléndido toque de un Ramos indomable: el ex del Chelsea arranca desde después de la mitad del campo y bate a Lammens en el primer palo. Para Ramos, un gol y dos asistencias.





68' - ¡REMONTA EL MILAN, RAMOS FIRMA EL 3-2! Fantástica acción del Milan, que sale desde atrás, mueve el balón durante casi un minuto y luego el habitual Ramos libera a Chukwueze por la derecha: centro perfecto y el portugués remata de cabeza a gol, con un triángulo amplio. Dos asistencias y un gol para el nigeriano.





57' - ¡EMPATA EL MILAN, CISSE! Buena acción del Milan, salida desde atrás con Cisse, que encuentra a Ramos, que hace de apoyo y libera a Chukwueze por la derecha: muy bien el nigeriano al centrar en vez de disparar, con el ex del Catanzaro empujándola a la red en el segundo palo para firmar el 2-2.





51' - ¡DOBLETE DEL UNITED, DORGU! Desastre de Terracciano, que cede débilmente hacia atrás para Torriani sin ver que llegaba Dorgu: un juego de niños para el ex del Lecce meterse y hacer el 2-1, enésima locura de Terracciano





47' - Se la juega el Milan: falta desde la derecha del United, cabezazo con prolongación al medio y Terracciano está a punto de marcarse en propia, atrapa Torriani.





41' - ¡TORRIANI PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES! Bien el portero del Milan, que se estira a la derecha y neutraliza al portugués.





40' - ¡Penalti para el United! Locura de Terracciano en la salida, intenta irse de dos pero pierde el balón en el área, luego Marciniak aprecia una falta inexistente de De Winter sobre Tielemans y señala un penalti que no existe.





37' - ¡EMPATA EL MILAN, CHUKWUEZE! Error de Mazraoui, Jashari recupera el balón y se incorpora, toque para Goncalo Ramos: genial el ex del PSG, que entra en el área y, en vez de disparar, con un espléndido no look asiste al nigeriano, que define bien a puerta vacía. ¡Qué asistencia del portugués!





25' - Bruno Fernandes se incorpora por la izquierda, habilitado golpea con la izquierda pero manda fuera.





23' - Otra vez Cissé, buena iniciativa por la izquierda: llega al área, doble bicicleta y dispara al primer palo, pero flojo.





18' - Otro disparo del Milan, balón que le llega a Cisse tras una combinación: remate de primeras y por encima del larguero.





15' - Otra vez el Milan, confusión en el área tras un buen regate de Chukwueze, el balón le llega a Loftus-Cheek: disparo de derecha, Lammens la para con el pie.





8' - Responde el Milan, buena iniciativa de Pavlovic, que sirve a Jashari, apoyo al centro para Loftus-Cheek: disparo desde la frontal del área, fuerte pero centrado.





2' - ¡MARCA ENSEGUIDA EL UNITED, MAGUIRE! Córner desde la izquierda, el inglés se gana el espacio para cabecear imponiéndose a Musah y marca el 1-0. Inicio de choque para el Milan.





1' - Primera ocasión para el United: Dorgu se marcha por la izquierda, entra en el área y dispara con potencia, bien Torriani para enviar a córner.