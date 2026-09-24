Tomori todavía no ha debutado esta temporada y su último partido fue el del 24 de mayo pasado, con la clamorosa derrota en casa ante el Cagliari que certificó la exclusión de las cuatro primeras posiciones de la clasificación y, por tanto, de la Champions League. Una fecha que también marcó el giro negativo en la relación entre Tomori y el Milan: Allegri ya había señalado su bajo rendimiento en el tramo final de la temporada y algunas actitudes poco apreciadas en los entrenamientos. Gerry Cardinale, al escuchar los informes que llegaban desde Milanello, puso al defensa inglés en la lista de responsables del fracaso deportivo de la pasada temporada: por eso fue puesto en el mercado desde el primer momento.