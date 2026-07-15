El mercado defichajes del Milan, como el de otros clubes, está en punto muerto. Ahora es clave generar ingresos con salidas para reinvertirlos en nuevos fichajes. Aun así, los rossoneri han empezado de forma alentadora.
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Milán, ¿qué harás con Jashari? De la gran expectación al fracaso total, evitemos otro caso De Ketelaere: cédalo al Atalanta por Ederson y todos ganan
Hablando de posibles traspasos, me plantearía el caso de Jashari. Hace un año había una expectación enorme, en parte por unas negociaciones largas y mediáticas, sobre un joven que en Bélgica había mostrado cosas interesantes.
Un año después, la afición rossonera ha cambiado de opinión sobre el suizo. La lesión le afectó, pero no justifica todo el retroceso. Regresó en noviembre y, pese al tiempo, nunca dejó huella ni siquiera en el Mundial.
¿Cuál es el verdadero Jashari? ¿El prometedor de la Jupiler Pro League o el decepcionante del AC Milan, quizá lanzado a una realidad demasiado grande para él? No lo sabemos, pero la directiva debe decidir. En teoría, yo le daría una segunda oportunidad para evitar que brille en otro equipo, como pasó con De Ketelaere.
Salvo que fuera imprescindible para fichar a un jugador top.
Hoy, en la alineación que se arma bajo la sombrilla, su nombre no puede figurar entre los titulares. En esa posición, incluso con Modric en el equipo, se necesita un signo de exclamación y no un signo de interrogación, como es el caso del exjugador del Brujas.
Consejo no solicitado: intercambiarlo con el Atalanta por Jashari y Ederson. Así todos ganan: el jugador, el Atalanta y el Milan.
Un intercambio interesante, con un conguaglio a favor del Atalanta. Ederson y Rabiot formarían un mediocampo de lujo, siempre que el brasileño esté en condiciones físicas óptimas.
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