Hablando de posibles traspasos, me plantearía el caso de Jashari. Hace un año había una expectación enorme, en parte por unas negociaciones largas y mediáticas, sobre un joven que en Bélgica había mostrado cosas interesantes.





Un año después, la afición rossonera ha cambiado de opinión sobre el suizo. La lesión le afectó, pero no justifica todo el retroceso. Regresó en noviembre y, pese al tiempo, nunca dejó huella ni siquiera en el Mundial.





¿Cuál es el verdadero Jashari? ¿El prometedor de la Jupiler Pro League o el decepcionante del AC Milan, quizá lanzado a una realidad demasiado grande para él? No lo sabemos, pero la directiva debe decidir. En teoría, yo le daría una segunda oportunidad para evitar que brille en otro equipo, como pasó con De Ketelaere.





Salvo que fuera imprescindible para fichar a un jugador top.