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Milán, Pulisic y la renovación: cita apuntada en la agenda, qué se filtra sobre el futuro del estadounidense

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Milán: las negociaciones para la renovación de Pulisic están paralizadas por el momento, pero hay voluntad de dar un giro a la situación: esto es lo que se sabe

Los aficionados del Milan no tienen poca memoria y, por eso, recibieron con aplausos la sustitución de Pulisic por Giménez en el minuto 32 de la segunda parte del Milan-Torino. El último gol de «Capitán América» se remonta al 28 de diciembre contra el Verona; desde entonces, nada: problemas físicos, malentendidos en el vestuario y una renovación de contrato estancada. Y sus compañeros también están con él, como lo demuestra la celebración de Fofana y Rabiot, que se llevaban el brazo a la cara, el gesto característico del exjugador del Chelsea tras cada gol marcado.


Pulisic ha pasado de una media de un gol cada 74 minutos en los primeros partidos, fulgurantes, a un sorprendente cero en los catorce siguientes. La asistencia a Rabiot es un pequeño consuelo que sirve para mitigar la decepción y mirar con más optimismo al partido en el Maradona contra el Nápoles, donde será uno de los jugadores más esperados por razones obvias.

  • EL ANTIDIVO EN BUSCA DE UN NUEVO EMPUJE

    «Habla poco y marca muchos goles», dicen de él quienes lo conocen bien. Ha elegido la tranquila Busto Arsizio y una casa con un gran jardín, como la de su finca en Pensilvania, porque le encanta correr por el bosque. Nada de Milán, nada de luces ni del caos de la gran ciudad. Prefiere la guitarra y el golf, su gran pasión, a la que dedica gran parte de su tiempo libre junto a su novia Alexa, estadounidense como él y golfista profesional. Y precisamente en esa tranquilidad, en su carácter reservado, se esconde la silenciosa búsqueda de una rebelión contra un 2026 escaso en alegrías futbolísticas.



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  • LUZES APAGADAS

    Desde su retirada de la selección estadounidense, Pulisic ha preferido restar importancia a su situación personal y contractual: «La mayoría de la gente me pregunta de qué se trata y yo les respondo que ni siquiera las he visto. La verdad es que no lo sé. Creo que siempre hay un momento y un lugar adecuados. Normalmente no es cuando estoy en plena temporada y jugando. No hablo con mi agente del club ni de irme a ningún sitio. No me afecta demasiado, así que no me influye en absoluto. Claro, cuando llegue el momento de hablar de ello y haya opciones, pero ahora no es el momento. Y estoy feliz de estar aquí ahora mismo. Así que me estoy concentrando en eso todo lo que puedo».

  • LAS VENTAJAS DEL DECRETO DE CRECIMIENTO

    El futuro de Christian Pulisic en el Milan, desde el punto de vista fiscal, podría continuar sin problemas. Según lo previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 34/2019, conocido como Decreto de Crecimiento, y las modificaciones posteriores introducidas por la Ley de Presupuestos, el futbolista estadounidense podría mantener las ventajas fiscales incluso en caso de renovar su contrato con el club rossonero.

    El mecanismo previsto por la normativa italiana permite prorrogar la validez del régimen fiscal favorable por otros 5 años, siempre que el jugador realice una inversión inmobiliaria en el territorio nacional. Una operación que, para quien vive y trabaja de forma estable en Milán y en las provincias limítrofes, como Pulisic, resulta accesible y acorde con su permanencia en la ciudad.

    En la práctica, la compra de una vivienda en Italia garantizaría al capitán de la selección estadounidense seguir beneficiándose de un régimen fiscal especialmente ventajoso, diseñado para atraer a futbolistas extranjeros y favorecer la permanencia de los profesionales en Italia.

  • CITA EN MAYO

    El contrato actual de Pulisic expirará en 2027, con un salario neto de 4 millones de euros. Gracias al Decreto de Crecimiento, la carga fiscal efectiva se mantiene contenida, lo que eleva el salario bruto a unos 5 millones de euros. A pesar de que aún queda mucho para que expire, el Milan tiene un gran interés en seguir contando con Christian durante muchos años más y quiere que se convierta en un jugador cada vez más fundamental para el equipo. Un periodo difícil y complejo no cambia las ideas de un club que siempre ha valorado de Pulisic no solo sus cualidades técnicas, sino también las humanas.


    En el contrato también figura una cláusula a favor del club rossonero que permite al Milan ejercer una opción para una temporada más, hasta junio de 2028. Esta garantía permite al club planificar con mayor seguridad el futuro del jugador, evitando sorpresas en el mercado.


    Pulisic se ha tomado su tiempo, probablemente tentado también por alguna oferta que ha comenzado a surgir tanto en la Premier League como en Arabia, y el Milan ha respetado esta voluntad. El objetivo es cerrar el asunto antes del Mundial con una renovación hasta 2031 con cifras ligeramente superiores a las actuales. De lo contrario, se activaría de todos modos la opción.


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