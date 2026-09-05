Milan: Pulisic vuelve al Allianz Stadium once meses después del error desde el punto de penalti; Cardinale ha fijado una reunión para la renovación

Pulisic regresó a Italia el 2 de agosto y, en un primer momento, se entrenó en solitario en Milanello mientras el equipo estaba inmerso en la gira asiática. Puso cabeza, corazón, esfuerzo y esa motivación para volver a brillar con luz propia como solo él sabe hacerlo. En sus dos primeras apariciones, dos convocatorias contra Torino y Venezia, pero solo para estar presente y sin ni un solo minuto sobre el campo. ¿Cómo está Pulisic? Así habló de él Amorim el pasado viernes: "Tiene un gran talento y también lo dije en rueda de prensa. Simplemente tengo que gestionar las cargas de trabajo de mis jugadores y entiendo que en este momento necesitamos ganar y meter más ritmo en cada partido. Por eso, para Pulisic es difícil encontrar espacio en este momento, pero sigue siendo un jugador muy importante para nosotros. Vuelve de una lesión y solo lleva una semana de entrenamiento a sus espaldas, así que a veces es complicado gestionar tanto al jugador como el partido, porque la prioridad siempre sigue siendo el equipo. La prioridad es siempre ganar". Contra la Juve está previsto su debut en la liga en la segunda parte.