Once meses exactos después, Pulisic volverá al Allianz Stadium con muchas ganas de revancha: el error desde los once metros costó la victoria y dos puntos fundamentales en la clasificación. Desde aquel momento, pocos altibajos y muchos bajos: era gol en ocho meses en el AC Milan, cero goles en el Mundial y muchas críticas también por parte de esos aficionados del AC Milan que lo habían elegido como ídolo sin pensárselo dos veces. Ahora el mundo en el AC Milan ha cambiado gracias a las ganas de fútbol y de victorias de Cardinale, a las ideas de Amorim. Enfrente sigue estando la Juventus de Spalletti y el ex del Chelsea espera poder ser determinante con el partido ya en marcha.
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Milan: Pulisic vuelve al Allianz Stadium once meses después del error desde el punto de penalti; Cardinale ha fijado una reunión para la renovación
Cómo está Pulisic
Pulisic regresó a Italia el 2 de agosto y, en un primer momento, se entrenó en solitario en Milanello mientras el equipo estaba inmerso en la gira asiática. Puso cabeza, corazón, esfuerzo y esa motivación para volver a brillar con luz propia como solo él sabe hacerlo. En sus dos primeras apariciones, dos convocatorias contra Torino y Venezia, pero solo para estar presente y sin ni un solo minuto sobre el campo. ¿Cómo está Pulisic? Así habló de él Amorim el pasado viernes: "Tiene un gran talento y también lo dije en rueda de prensa. Simplemente tengo que gestionar las cargas de trabajo de mis jugadores y entiendo que en este momento necesitamos ganar y meter más ritmo en cada partido. Por eso, para Pulisic es difícil encontrar espacio en este momento, pero sigue siendo un jugador muy importante para nosotros. Vuelve de una lesión y solo lleva una semana de entrenamiento a sus espaldas, así que a veces es complicado gestionar tanto al jugador como el partido, porque la prioridad siempre sigue siendo el equipo. La prioridad es siempre ganar". Contra la Juve está previsto su debut en la liga en la segunda parte.
Cumbre para la renovación
Pulisic y el AC Milan quieren ganar en Turín contra la Juventus para dar continuidad a las dos victorias en las dos primeras jornadas de liga. Pero el partido más importante, al menos de cara al futuro, se está jugando fuera del campo y es el relativo a la renovación del contrato. Según ha podido saber nuestra redacción, a mediados de la próxima semana está prevista una cumbre entre Cardinale y el entorno del estadounidense, entre ellos también su padre-agente: se ejecutará la opción hasta 2028, pero el propietario del AC Milan pondrá sobre la mesa una propuesta económica adecuada para un contrato hasta 2031. Con la esperanza de que, después de un año de tira y afloja, llegue también la luz verde para empezar a preparar los documentos necesarios. El AC Milan quiere situar a Pulisic en el centro del proyecto, ahora le toca a él...
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