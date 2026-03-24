Milán, Pulisic: «¿El futuro? No es el momento de hablar de eso. Si marcas un par de goles, la gente te aclama aunque se juegue muy mal»

Un momento delicado en cuanto a su rendimiento, un 2026 en el que aún no ha marcado ningún gol, pero una oportunidad para terminar la temporada de la mejor manera posible, ayudando tanto al Milan a seguir en la lucha por el Scudetto y a conseguir la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, como a sí mismo para prepararse de la mejor manera para el Mundial que se disputará en su país.

Christian Pulisic, delantero del equipo rossonero dirigido y entrenado por Massimiliano Allegri, antes de los partidos amistosos de su selección nacional de Estados Unidos contra Bélgica (el 28 de marzo) y Portugal (el 31 de marzo), concedió una extensa entrevista a una publicación estadounidense llamada Men's Journal.