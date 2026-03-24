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Gabriele Stragapede

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Milán, Pulisic: «¿El futuro? No es el momento de hablar de eso. Si marcas un par de goles, la gente te aclama aunque se juegue muy mal»

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C. Pulisic
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El delantero estadounidense ha hablado desde la concentración de su selección nacional también sobre su situación actual en el Milan.

Un momento delicado en cuanto a su rendimiento, un 2026 en el que aún no ha marcado ningún gol, pero una oportunidad para terminar la temporada de la mejor manera posible, ayudando tanto al Milan a seguir en la lucha por el Scudetto y a conseguir la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, como a sí mismo para prepararse de la mejor manera para el Mundial que se disputará en su país.

Christian Pulisic, delantero del equipo rossonero dirigido y entrenado por Massimiliano Allegri, antes de los partidos amistosos de su selección nacional de Estados Unidos contra Bélgica (el 28 de marzo) y Portugal (el 31 de marzo), concedió una extensa entrevista a una publicación estadounidense llamada Men's Journal.

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    «Sí, claro, es nuestra última oportunidad para prepararnos de verdad, para disputar un par de partidos, volver a ver a algunos chicos y prepararnos para el gran evento, que, obviamente, se acerca. Y nos brinda una buena oportunidad para saber en qué punto estamos y prepararnos lo mejor posible. Pero parece que cada vez está más cerca».

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    Pulisic volvió a hablar de su experiencia en la anterior edición del Mundial: «Fue increíble, sinceramente. Tuve la sensación de haber aprendido mucho sobre mí mismo, sobre el juego y sobre el equipo. Quiero decir, creo que en ciertos momentos hicimos un trabajo realmente excelente para llegar hasta donde llegamos. Sí, creo que podemos aprender mucho jugando un gran partido de eliminatoria contra un gran equipo. Así que los mejores recuerdos que tengo están relacionados con el hecho de estar en el hotel con los chicos, sabiendo lo importante que era ese momento. Es algo con lo que sueñas desde niño, y ahora estar allí es realmente increíble. Y ahora, tener esta oportunidad en todo nuestro país, estamos realmente emocionados».

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    A continuación, el delantero estadounidense comentó las palabras de su seleccionador sobre su reciente etapa en Milán, en el AC Milan: «Siempre agradezco el apoyo. No me preocupa demasiado. Me siento realmente en un buen momento y además estoy jugando bien. Así que ha sido una etapa bastante interesante. Siempre tengo la sensación de que puedes jugar muy mal y, si marcas un par de goles, la gente te aclama. Y también puede pasar lo contrario. Simplemente hay que seguir adelante. Así es la carrera, con altibajos. Solo intento seguir jugando bien, estar en buena forma física y sentirme bien. Y eso es lo más importante».

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    «¿No puedo incluirme a mí mismo? (Risas, nota del editor). Yo me incluiría a mí mismo. Sin duda incluiría a Clint [Dempsey] y luego, probablemente, a Landon Donovan. Para el último puesto, pongamos a Weston [McKennie]. Es mi hombre. Así que incluyámoslo».

  • RUMORES DEL MERCADO

    Por último, Pulisic se ha pronunciado sobre los rumores que circulan sobre una posible salida del Milan este verano: «La mayoría de la gente me pregunta qué hay de cierto en ello y yo les respondo que ni siquiera los he visto. De verdad que no lo sé. Creo que siempre hay un momento y un lugar adecuados. Normalmente no es cuando estoy en plena temporada y jugando. No hablo con mi agente sobre el club ni sobre irme a ningún sitio. No me afecta demasiado, así que no me influye en absoluto. Claro, cuando llegue el momento de hablar de ello y haya opciones, pero ahora no es el momento. Y estoy feliz de estar aquí ahora mismo. Así que me estoy concentrando todo lo posible en eso».

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