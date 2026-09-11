El enfado de Pulisic, parafraseando las declaraciones realizadas por Amorim en rueda de prensa, en realidad viene de mucho antes: el número 11 del AC Milan había rechazado la renovación en la primavera de 2025 porque no estaba convencido de los proyectos futuros del club. Cardinale siempre lo ha colocado en lo más alto de la lista de los jugadores más importantes de la plantilla, un activo importante también para los patrocinios de las barras y estrellas, pero todavía no ha logrado obtener el sí a la propuesta de renovación hasta 2030. Las partes han vuelto a dialogar desde hace algunas semanas y ahora el patrón de Red Bird espera un giro, una especie de todo o nada: el Milan necesita al verdadero Pulisic, el que no está enfadado.