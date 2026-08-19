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cm grafica torriani milan 16 9Getty Images

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Milan, puede cambiar el segundo portero por detrás de Maignan: ¿Pietro Terracciano, camino de la salida, y Lorenzo Torriani ascendido?

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Se avecinan novedades en el Milan para el puesto de suplente de Maignan.

Novedades a la vista en el Milan para el puesto de número 12. Según escribe La Gazzetta dello Sport, el actual suplente de Maignan, Pietro Terracciano, podría ser traspasado. Por el portero de la clase de 1990, que el año pasado solo jugó en la Serie A contra Udinese y Bologna, existe un fuerte interés del Monza, que busca un guardameta con experiencia para afrontar el campeonato de Serie A.

  • Sube Torriani

    Para el papel de suplente de Maignan debería ascender Lorenzo Torriani, de 21 años, producto de la cantera del AC Milan. El año pasado jugó con el Milan Futuro y Torriani fue alineado siempre como titular por Amorim en los amistosos de verano, demostrando fiabilidad, con el momento más destacado del penalti detenido a Bruno Fernandes en el partido en Polonia contra el Manchester United. La decisión final llegará en los próximos días, pero su candidatura es fuerte.

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