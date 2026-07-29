Milan, propuesto Claudio Echeverri, del Manchester City: las condiciones y la situación de las plazas para extracomunitarios

Hace un año, por estas fechas, lo querían un poco todos. En España, en Francia, en Italia, sobre todo la Roma. Claudio Echeverri era uno de los objetivos de Massara, pero pese al sí del jugador, la operación nunca llegó a despegar. La culpa fue del Manchester City, propietario de su ficha, que solo quería cederlo a préstamo, una fórmula que no gustaba a la Roma. En la capital nadie quería revalorizar a un jugador de otro equipo sin tener la posibilidad de comprarlo, una condición que sí aceptó el Bayer Leverkusen, donde las cosas para el Diablito no salieron bien.