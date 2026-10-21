En Milanello, el Milan realizó el último entrenamiento antes del partido de mañana por la noche contra el Bournemouth, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.





Además de Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers, tampoco participó en la sesión Samuel Chukwueze, que sufre un problema en la cadera izquierda. El extremo del Milan se someterá a una revisión con un especialista para evaluar con mayor precisión el alcance de la lesión. Por el momento, a la espera de los resultados de las pruebas, que se realizarán esta misma tarde, en el entorno del Milan hay preocupación por el alcance de la lesión del futbolista nigeriano nacido en 1999.