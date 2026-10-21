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Chukwueze MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Milan, problema de cadera para Chukwueze: se percibe preocupación

AC Milán
S. Chukwueze
Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
Europa League

Entrenamiento de puesta a punto en Milanello de cara al Bournemouth

En Milanello, el Milan realizó el último entrenamiento antes del partido de mañana por la noche contra el Bournemouth, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.


Además de Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers, tampoco participó en la sesión Samuel Chukwueze, que sufre un problema en la cadera izquierda. El extremo del Milan se someterá a una revisión con un especialista para evaluar con mayor precisión el alcance de la lesión. Por el momento, a la espera de los resultados de las pruebas, que se realizarán esta misma tarde, en el entorno del Milan hay preocupación por el alcance de la lesión del futbolista nigeriano nacido en 1999.

  • Estuvieron con el grupo Filippo Terracciano, que no estará disponible por sanción, y Warren Bondo, excluido de la lista de la UEFA. También se incorporó al primer equipo Valeri Vladimirov, defensa del Milan Futuro.

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