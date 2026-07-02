Milán prioriza la defensa: Tomori se va, Inacio es el favorito, ¡pero qué precio!

Tras fichar a Gonçalo Ramos para la delantera, el Milan se centra en la defensa, línea que Rubén Amorim prioriza para pasar a una zaga de tres. Por ahora, los únicos fijos son Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic y Koni De Winter, mientras que Fikayo Tomori, según La Gazzetta dello Sport, está cerca de ser traspasado.
El inglés, seguido sobre todo en la Premier League, está en el mercado también por motivos contractuales: su contrato expira en 2027 y el club rossonero no parece dispuesto a renovarlo, prefiriendo sacarle provecho ahora antes que arriesgarse a perderlo gratis. Su marcha obligaría a los rossoneri a fichar al menos a dos refuerzos para la zaga.