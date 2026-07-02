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SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milán prioriza la defensa: Tomori se va, Inacio es el favorito, ¡pero qué precio!

AC Milán
Fichajes
F. Tomori
G. Inacio

Tras fichar a Gonçalo Ramos para la delantera, el Milan se centra en la defensa, línea que Rubén Amorim prioriza para pasar a una zaga de tres. Por ahora, los únicos fijos son Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic y Koni De Winter, mientras que Fikayo Tomori, según La Gazzetta dello Sport, está cerca de ser traspasado.


El inglés, seguido sobre todo en la Premier League, está en el mercado también por motivos contractuales: su contrato expira en 2027 y el club rossonero no parece dispuesto a renovarlo, prefiriendo sacarle provecho ahora antes que arriesgarse a perderlo gratis. Su marcha obligaría a los rossoneri a fichar al menos a dos refuerzos para la zaga.



  • INICIO PRIMER OBJETIVO

    Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa, lidera la lista de deseos. Amorim lo conoce de su etapa en Portugal, pero la negociación se antoja difícil: su cláusula es de 60 millones y el club apenas lo dejaría marchar por 35-40 millones. De fondo permanece el deseo de fichar a Virgil van Dijk, aunque su alto salario lo complica. También se menciona a Tiago Gabriel, del Lecce. La directiva rossonera mantiene otras opciones en secreto.



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