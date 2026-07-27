El miércoles, Santiago Giménez responderá presente a la convocatoria del Milan. En Milanello, con él estará Christian Pulisic: ambos no se reunirán con el resto del equipo en Australia, sino que trabajarán en el centro deportivo del Milan para recuperarse de sus respectivas lesiones.
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Milan, primer guiño de Gimenez a la Lazio: el escollo es la fórmula, qué se sabe de la negociación
Las dudas físicas
En los últimos dos años, Gimenez ha sufrido numerosos problemas en el tobillo, culminados en una intervención quirúrgica en Ámsterdam el pasado mes de diciembre. La lesión lo mantuvo de baja cinco meses y le costó nada menos que 26 partidos perdidos. De vuelta para el Mundial contra Inglaterra, sufrió un nuevo esguince y salió en camilla. Una serie larga y significativa de problemas que amenazan con pesar en su atractivo en el mercado.
Lazio y Fiorentina
El Milan, impulsado por la fuerte inversión de 74 millones de euros por el ex del PSG Gonçalo Ramos, está listo para valorar a Gimenez en una cesión de pago con obligación de compra. El delantero mexicano había llegado en febrero de 2025 procedente del Feyenoord por unos 30 millones de euros. El Milan querría ingresar la misma cantidad por un atacante importante que está viviendo un periodo muy difícil y necesitaría cambiar de aires. También porque en la jerarquía del club rossonero Ramos será el titular indiscutible, mientras Camarda gana posiciones. La agente Pimenta ha recogido, hasta ahora, un fuerte interés de la Lazio y un sondeo de la Fiorentina, que podría dar un paso oficial en caso de la salida de Kean.
Nudo Fórmula
Antes de lanzarse a por el delantero mexicano, la Lazio tendrá que dar salida a uno entre Boulaye Dia y Ratkov. Consciente de que una simple cesión con opción de compra no basta para obtener el visto bueno del Milan. Gimenez, por su parte, se está abriendo de manera significativa a la Lazio.
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