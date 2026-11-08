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AC MIlan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
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Milan Primavera, exhibición de Ibrahimovic Jr.: doblete y mensaje al estilo Zlatan: «Podemos ganarlo todo»

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AC Milán

LA PRIMAVERA MARCA OTROS CINCO: DERROTA AL ALBINOLEFFE. El AC Milan domina y gana 5-1 en el PUMA House of Football

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El Milan gana 5-1 al AlbinoLeffe en la 10.ª jornada de la Primavera 1 2026/27 gracias al doblete de Ibrahimović y a los goles de Balentien, Anastasio y Zaramella. Es su tercera victoria consecutiva, contando también la Coppa Italia, y la segunda en la que el Milan marca cinco goles, después de la de la semana pasada contra el Monza. El triunfo deja al Milan con 21 puntos en la clasificación, con un partido todavía pendiente respecto a sus rivales.

Como ocurrió en Monzello, marcaron cuatro futbolistas distintos. El hilo conductor lo forman Zaramella y Anastasio. Este último suma cuatro jornadas consecutivas marcando en liga, tras sus goles contra el Cagliari, la Fiorentina y el propio Monza. Los otros dos son las novedades que Renna alineó desde el primer minuto respecto a la última jornada: Balentien, con su primer gol de la temporada en la Primavera, e Ibrahimović, con sus dos primeros goles con la camiseta del Milan. La 11.ª jornada llevará al Milan a Roma el próximo 22 de noviembre, a casa de la Lazio, líder y todavía invicta: «Un partido muy difícil, al que, sin embargo, llegamos con la motivación adecuada», se lee en AcMilan.com.

  • COMO PAPÁ ZLATAN

    Vincent Ibrahimovic, segundo hijo de Zlatan y protagonista de la jornada con un doblete con el Primavera del AC Milan, habla tras la victoria por 5-1 ante el Albinoleffe. Estas son sus palabras:

    ¿Qué importancia tenía ganar hoy?

    «Todos los partidos son importantes porque cada uno vale tres puntos. Hoy los hemos conseguido; no podíamos haberlo hecho mejor».

    ¿Cuánto tiempo llevabas esperando un partido tan intenso? Y, además, esos dos bonitos goles.

    «Es para lo que he trabajado durante la semana, lo que hemos dado. Al final, no solo estoy yo, que he marcado los goles; también están los demás, que han dado las asistencias: ellos también son importantes. He trabajado mucho para este momento y lo estaba esperando».

    ¿Hasta dónde puede llegar este equipo?

    «Creo que lo ganaremos todo. Tenemos que mantener la concentración, pero trabajamos bien y hemos logrado tres victorias en los últimos tres partidos. Tenemos que seguir así de fuertes».

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