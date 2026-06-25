El Milan cambia de objetivo en su búsqueda de un delantero: Gonçalo Ramos. Hoy ha habido primeros contactos con el PSG, dueño del pase del portugués de 2004, valorado en unos 40 millones de euros, y el «Diavolo» ya hizo su primera oferta oficial.
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Milán presenta oferta oficial por Gonçalo Ramos: será el ‘9’ de Amorim
EL 9 POR AMOR
El Milan se mueve con decisión en el mercado: mantiene conversaciones frecuentes con el agente Jorge Mendes. La primera opción para la delantera es una petición explícita del nuevo entrenador, Rubén Amorim, quien lo ve como el delantero ideal para su 3-4-2-1.
OFERTA OFICIAL
El Milan negocia con el PSG para fichar al delantero, su prioridad para la nueva etapa. Las conversaciones con Ramos y su agente sobre su contrato avanzan, aunque otros clubes también lo siguen.