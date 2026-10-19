Entre los méritos objetivos que hay que reconocerle a Amorim está el de haber revalorizado fichajes costosos de los últimos años que parecían ya fuera del club. El caso más emblemático es el de Chukwueze, con quien ha establecido una relación directa, franca y también productiva: fue Amorim quien lo reconvirtió en centrocampista por la banda derecha, pese a que llegó al AC Milan como extremo de un ataque de tres. Sin embargo, sería ingenuo olvidar que Chuku, como lo llaman sus compañeros, no ha tenido continuidad en los dos últimos años y es normal que pueda acusar los parones o el cansancio: contra el Atalanta, Hutichinson no convenció del todo, especialmente cuando su equipo no tenía el balón. Y ahí es donde puede resultar útil quien sí está bien, muy bien, tanto mental como físicamente: Moreira puede sustituir a Chukwueze por la derecha cuando sea necesario. Su actuación en esa posición contra la Juventus no debe llevar a engaño: Diego rinde mejor en la banda opuesta, pero ante la Juventus disputaba su primer partido como titular y, por tanto, también estaba algo condicionado por los nervios.