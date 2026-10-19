Amorim era un gran centrocampista cuando jugaba, pero, cuando se habla de Estupinan, se convierte en su más firme defensor: «Al final del mercado teníamos una lista de clubes que querían a Estupinan. Pero yo dije que no. Así que quiero que los aficionados sepan que fue responsabilidad mía». En concreto, además del Aston Villa, fue el Benfica quien más insistió en las últimas horas para intentar lograr una apertura que nunca llegó por parte del AC Milan. Todo por voluntad de Amorim, que sigue creyendo ciegamente en el internacional ecuatoriano, pese a que ayer, también ante el Atalanta, volvió a ser objeto de críticas por un tramo de partido realmente desastroso.
Milan, por qué Amorim defiende personalmente a Estupinan: la gestión de los jugadores de banda y el posible doble papel de Moreira
LOS TITULARES DESIGNADOS
Amorim es el capitán de un barco que, deliberadamente, está cambiando deliberadamente de tripulación. El técnico portugués cree firmemente en sus ideas y entre ellas se mantiene la de una gestión sin un bloque definido ni un sistema fijo. Pero, tras probarlos durante este arranque, partido a partido y según los rivales, el técnico portugués ha llegado a una conclusión: el Milan es más competitivo y peligroso cuando Chukwueze y Moreira están por la izquierda. Este último ya se ha convertido en uno de los ídolos de San Siro: sus aceleraciones por la banda reciben los aplausos convencidos del estadio milanés. Cuestión de afinidad y talento.
Estupiñán antes que Bartesaghi
Pero volvamos a la defensa de Estupinan, digna de los mejores abogados: Amorim quiere proteger al jugador para que juegue con más libertad y sin el miedo constante a equivocarse. Incluso en los pases más sencillos o las lecturas de juego más elementales. Seguirá insistiendo durante mucho tiempo el portugués, que se mantiene fiel a su idea: considera que el exjugador del Brighton está por delante de Bartesaghi, quien, tras sus compromisos con la selección sub-21, parece haber dejado atrás las dificultades que mostró al final de la temporada pasada.
Moreira, también como recambio de Chukwueze
Entre los méritos objetivos que hay que reconocerle a Amorim está el de haber revalorizado fichajes costosos de los últimos años que parecían ya fuera del club. El caso más emblemático es el de Chukwueze, con quien ha establecido una relación directa, franca y también productiva: fue Amorim quien lo reconvirtió en centrocampista por la banda derecha, pese a que llegó al AC Milan como extremo de un ataque de tres. Sin embargo, sería ingenuo olvidar que Chuku, como lo llaman sus compañeros, no ha tenido continuidad en los dos últimos años y es normal que pueda acusar los parones o el cansancio: contra el Atalanta, Hutichinson no convenció del todo, especialmente cuando su equipo no tenía el balón. Y ahí es donde puede resultar útil quien sí está bien, muy bien, tanto mental como físicamente: Moreira puede sustituir a Chukwueze por la derecha cuando sea necesario. Su actuación en esa posición contra la Juventus no debe llevar a engaño: Diego rinde mejor en la banda opuesta, pero ante la Juventus disputaba su primer partido como titular y, por tanto, también estaba algo condicionado por los nervios.
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