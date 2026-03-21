Milán, Pavlovic sobre el penalti de Simeone: «No sé qué decir. Si mi gol fue de suerte, entonces también el penalti...»

El Milan vuelve a la senda de la victoria gracias al 3-2 conseguido en casa ante el Torino en el partido disputado en San Siro, correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A. El gran protagonista del partido fue Strahinja Pavlovic, autor tanto del espectacular gol que dio la ventaja a los rossoneri en la primera parte como de la falta sobre Simeone, que provocó la concesión de un penalti (tras la intervención del VAR al árbitro Fourneau) a favor del Torino, lo que reabrió el partido en los últimos minutos.

El propio defensa central rossonero comentó posteriormente el partido y habló ante los micrófonos de DAZN, en particular sobre la jugada del penalti desde los once metros: «Hoy lo he hecho todo, un gran gol, un penalti… Pero hoy el MVP es Fofana».