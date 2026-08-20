¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milan-Oporto: por Giménez, parón y marcha, negociación interrumpida y luego contactos retomados

AC Milán
Fichajes
FC Oporto
Santiago Giménez

Desde Portugal llega la noticia de un brusco frenazo en la negociación para el traspaso del delantero mexicano

En el Oporto, el caso Santiago Giménez está de momento en punto muerto. El delantero mexicano se ha recuperado de la lesión sufrida en el Mundial y ahora espera a que se defina su futuro. El Milan ha rechazado la primera propuesta del Oporto, que pretende hacerse con el jugador en calidad de cedido gratuito con opción de compra fijada en 15 millones de euros, destinada a convertirse en obligación al alcanzarse determinados objetivos individuales.


La propuesta no ha convencido al AC Milan, que la considera insuficiente. El club italiano apuesta, de hecho, por una cesión con coste, acompañada de una opción de compra definitiva de entre 20 y 25 millones de euros. Una fórmula pensada para contener en la medida de lo posible la pérdida económica derivada del traspaso de Giménez, fichado del Feyenoord por unos 32 millones de euros.

  • NEGOCIACIÓN INTERRUMPIDA

    La negativa del AC Milan ha enfriado así, al menos por el momento, la vía del Oporto. O Jogoinforma de que el club portugués ha interrumpido las negociaciones y de que, durante la jornada del miércoles, no se registraron avances en el frente del delantero mexicano. La directiva encabezada por André Villas-Boas ya habría empezado a sondear alternativas en el mercado, con el objetivo de poner cuanto antes a disposición de Francesco Farioli un nuevo delantero centro.

    • Anuncios

  • Y luego, remontada

    Es probable que la causa de la interrupción momentánea de la negociación fuera táctica, por parte del club portugués. Un parón y reanudación para tratar de entender mejor la posición del Milan y los márgenes de maniobra. De hecho, durante el día de hoy, como informa Matteo Moretto, se han reanudado los contactos entre ambos clubes.

  • LAS PALABRAS DEL PADRE

    Estas fueron las palabras del padre a Fox Sport Mexico: "Santiago está bien. Hay negociaciones en curso. El Porto había presentado una primera propuesta al Milan, que, sin embargo, no fue aceptada por el AC Milan. En cualquier caso, hay una negociación entre los dos clubes".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Primeira Liga
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Arouca crest
Arouca
ARO