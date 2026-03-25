Milán, ojeadores en Cardiff para Bajraktarevic y Alajbegović, de Bosnia-Herzegovina

Quienes lo han visto jugar en directo han quedado impresionados por su técnica y su gran personalidad. Kerim Alajbegovic está cuajando una gran temporada en el Red Bull Salzburgo, tanto por sus números como por la regularidad de su rendimiento. Nacido en Colonia en 2007 en el seno de una familia bosnia, ha dado prioridad a los lazos familiares a la hora de elegir la selección con la que competir. En Italia gusta mucho tanto al Nápoles como a la Juventus, que se ha informado sobre él. ¿Y el Milan? Mañana enviará a dos ojeadores a Cardiff para estudiar de cerca a un talento que suma 11 goles y 3 asistencias en todas las competiciones.





El club rossonero enviará emisarios a Cardiff para el partido entre Gales y Bosnia-Herzegovina, que decidirá, con toda probabilidad, cuál será el próximo rival de Italia en la repesca. Alajbegovic, pero no solo él: el Milan también ha valorado mucho las cualidades del extremo ofensivo, también bosnio aunque nacido en EE. UU., concretamente en Appleton, Wisconsin, antes de elegir la selección de sus padres.