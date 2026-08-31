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Simone Gervasio

Traducido por

Milan, oficial Hutchinson: los detalles del nuevo fichaje para Amorim

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Omari Hutchinson es nuevo jugador del Milan. El mediapunta y extremo llega procedente del Nottingham Forest en calidad de cedido con opción de compra. El inglés había llegado a Milán en la noche del domingo y completó el reconocimiento médico durante la jornada del lunes. Expresamente querido por el técnico Amorim, Hutchinson llega pocas horas después de la oficialidad de la salida de Rafa Leao, traspasado al Galatasaray, de quien, al menos en sentido figurado, tomará el testigo.


La operación se cerró sobre la base de una cesión de pago de unos 4 millones de euros (3,5 millones de libras) con opción de compra. El salario del futbolista lo pagará íntegramente el Nottingham Forest.


  • Esta es la nota oficial del AC Milan:


    "El AC Milan comunica la incorporación en calidad de cedido, con opción de compra para el traspaso definitivo, de los derechos deportivos del futbolista Omari Elijah Giraud-Hutchinson procedente del Nottingham Forest FC, hasta el 30 de junio de 2027.


    Nacido en Redhill, Inglaterra, el 30 de octubre de 2003, de nacionalidad inglesa y nacionalizado jamaicano, Hutchinson se formó en las categorías inferiores de Chelsea y Arsenal, club con el que también firmó su primer contrato profesional en noviembre de 2020. En el verano de 2022 se trasladó al Chelsea y en enero de 2023 hizo su debut con el primer equipo en el partido de Premier League contra el Manchester City. En la temporada siguiente, cedido en el Ipswich Town, logró el ascenso a la máxima categoría, que el club no conseguía desde hacía 22 años, también gracias a sus 10 goles.


    Después de una etapa en el Suffolk, en el verano de 2025 fue adquirido en propiedad por el Nottingham Forest, con el que sumó 41 partidos y 1 gol.


    Extremo izquierdo ofensivo, Omari también es protagonista en las selecciones juveniles inglesas. Con la sub-21, en junio de 2025 conquistó de hecho el Campeonato de Europa de la categoría, celebrado en Eslovaquia.


    Omari Hutchinson llevará el dorsal número 20.

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