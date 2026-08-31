Esta es la nota oficial del AC Milan:





"El AC Milan comunica la incorporación en calidad de cedido, con opción de compra para el traspaso definitivo, de los derechos deportivos del futbolista Omari Elijah Giraud-Hutchinson procedente del Nottingham Forest FC, hasta el 30 de junio de 2027.





Nacido en Redhill, Inglaterra, el 30 de octubre de 2003, de nacionalidad inglesa y nacionalizado jamaicano, Hutchinson se formó en las categorías inferiores de Chelsea y Arsenal, club con el que también firmó su primer contrato profesional en noviembre de 2020. En el verano de 2022 se trasladó al Chelsea y en enero de 2023 hizo su debut con el primer equipo en el partido de Premier League contra el Manchester City. En la temporada siguiente, cedido en el Ipswich Town, logró el ascenso a la máxima categoría, que el club no conseguía desde hacía 22 años, también gracias a sus 10 goles.





Después de una etapa en el Suffolk, en el verano de 2025 fue adquirido en propiedad por el Nottingham Forest, con el que sumó 41 partidos y 1 gol.





Extremo izquierdo ofensivo, Omari también es protagonista en las selecciones juveniles inglesas. Con la sub-21, en junio de 2025 conquistó de hecho el Campeonato de Europa de la categoría, celebrado en Eslovaquia.





Omari Hutchinson llevará el dorsal número 20.