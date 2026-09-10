El Toulouse nunca ha negociado su filosofía, que es la de confeccionar una plantilla joven y con proyección trabajando con los datos y el scouting internacional. El sistema es a la vez ambicioso y arriesgado en términos de clasificación, porque a los jóvenes no se les exige todo y de inmediato. Guillhaume Restes, sólido portero de la clase de 2005, ya había sido una opción concreta del Milan en el periodo en el que Mike Maignan parecía orientado a no renovar el contrato que expira en junio de 2026. El perfil sin duda más interesante es el de Alexis Vossah, centrocampista nacido en Francia en 2008 de familia togolesa: sobre él están puestos los ojos de todos los ojeadores de los grandes clubes europeos. Habrá que entender y seguir el impacto en el fútbol europeo de los dos talentosos atacantes argentinos: Santiago Hidalgo, delantero de la clase de 2005 con pasaporte italiano llegado en verano desde Independiente, y Julián Vignolo (clase 2006). El Milan y su equipo de mercado los seguirán durante el transcurso de esta temporada.