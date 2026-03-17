Milán, ¿Nusa como sustituto de Leao? La valoración de los rossoneri y la del Leipzig: ¿qué puede pasar en el mercado?

Solo cuando Leao se haya despedido —una cuestión que aún está por ver y vivir—, el Milan debería recurrir al mercado de fichajes para buscar un sustituto. El perfil parece ser más el de un extremo que el de un delantero, un puesto en el que Allegri ha reinventado al portugués esta temporada. La Gazzetta menciona el nombre de Antonio Nusa, noruego nacido en 2005 del Leipzig, que ha disputado dos partidos de altísimo nivel contra Italia en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que su selección ganó precisamente por delante de los azzurri. Si los alemanes no logran clasificarse para la próxima Liga de Campeones (actualmente son quintos, a tres puntos del Hoffenheim y el Stuttgart), podrían convencerse de la oportunidad de sacar provecho económico.