Milán, nueva oferta por André: 22 millones para convencer al Corinthians; cómo fue la última vez

Por su parte, el Corinthians se lo está pensando y se ha tomado un tiempo para evaluar la oferta, animado por el interés de otros clubes como el Benfica y el Atlético de Madrid, lo que podría dar lugar a una puja por el centrocampista. Hace ya unas semanas, el propio Milan estaba convencido de haber fichado al jugador, antes de que el presidente del Timao, Osmar Stabile, diera marcha atrás. En aquel momento, los rossoneri pensaban haber cerrado el acuerdo por unos 17 millones de euros —a pagar en tres plazos: 15 millones fijos y otros 2 variables por el 70 % de los derechos económicos del jugador—, pero la operación se frustró en las últimas fases debido al veto del presidente.