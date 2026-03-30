El Milan sigue presionando para fichar a André. Según los medios brasileños, los rossoneri habrían presentado una nueva oferta al Corinthians, que se ha tomado un tiempo para responder.
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Milán, nueva oferta por André: 22 millones para convencer al Corinthians; cómo fue la última vez
Según explica ESPN Brasil, el Timao habría recibido una nueva oferta para hacerse con los servicios del joven jugador brasileño. La nueva propuesta ascendería a 22 millones de euros, con una parte fija de 18 millones y otros 4 millones vinculados a bonificaciones basadas en objetivos deportivos. Con esta oferta, los rossoneri adquirirían el 70 % de los derechos económicos del jugador. Pero el centrocampista de 19 años se habría mostrado dispuesto a ceder el 30 % de su ficha —cuyos derechos gestiona él mismo— al Milan, con el fin de facilitar el éxito de la operación.
Por su parte, el Corinthians se lo está pensando y se ha tomado un tiempo para evaluar la oferta, animado por el interés de otros clubes como el Benfica y el Atlético de Madrid, lo que podría dar lugar a una puja por el centrocampista. Hace ya unas semanas, el propio Milan estaba convencido de haber fichado al jugador, antes de que el presidente del Timao, Osmar Stabile, diera marcha atrás. En aquel momento, los rossoneri pensaban haber cerrado el acuerdo por unos 17 millones de euros —a pagar en tres plazos: 15 millones fijos y otros 2 variables por el 70 % de los derechos económicos del jugador—, pero la operación se frustró en las últimas fases debido al veto del presidente.